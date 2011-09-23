ВР отказалась отменить положение о задолженности за коммунальные услуги

Верховная Рада Украины отказалась принять закон "О внесении изменения в статью 96 Гражданского процессуального кодекса Украины” относительно требований, согласно которым может быть выдан судебный приказ.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие документа проголосовали только 114 народных депутатов из 347, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось исключить пункт 3 части первой статьи 96 Гражданского процессуального кодекса Украины, а именно предполагалось изъять одно из оснований выдачи судебного приказа - заявления требования о взыскании задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг, телекоммуникационных услуг, услуг телевидения и радиовещания с учетом индекса инфляции и трех процентов годовых, начисленных заявителем на сумму задолженности.