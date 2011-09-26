«Фокстрот. Техника для дома» открывает первый магазин в обновленной стилистике

29 сентября состоится грандиозное открытие первого супермаркета «Фокстрот. Техника для дома» в обновленном стиле, сообщили УНИАН в пресс-службе сети. Магазин находится по адресу: ул. Горького, 50 (торговый комплекс "Мегамаркет"). Торговая площадь супермаркета составляет около 1 800 кв.м.

«Обновление коснется не только стилистики бренда, но и планировки магазина. Осуществлять покупки в магазине теперь ещё более комфортно - разработана специальная схема передвижения с чёткой навигацией, благодаря которой покупатель сразу поймёт, где находится нужная ему группа товаров. В нашей работе мы руководствовались лучшими мировыми практиками, что стало возможно благодаря сотрудничеству с международными компаниями-вендорами, а также партнёрами из Euronics», - отметил исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» Уве КЛЕНК.

Торжественное открытие продлится 4 дня. Традиционно всех покупателей ожидают скидки, специальные товарные предложения и более 2500 подарков от лучших производителей техники. Первые 50 покупателей получат гарантированный подарок - микроволновую печь Gorenje за 1 грн. А 30 сентября, в 21:00 начнётся грандиозное 3D-шоу - прямо возле нового магазина.

В остальных супермаркетах сети «Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине продолжает действовать «Охота на скидки от 10 до 45%», а также кредит 0% до 25 месяцев на все группы товаров.

«Новая скидочная акция стартовала в супермаркетах «Фокстрот. Техника для дома» 22 сентября. Рады отметить, что она вызвала интерес у посетителей наших магазинов. Акция продлена до 5 октября», - отметил У. КЛЕНК.

Приобретённую в сети технику «Фокстрот» доставляет всего за 1 гривну.

Справка УНИАН. Торговая сеть«Фокстрот. Техника для дома» является лидером рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на 23 сентября 2011 в Украине насчитывается 197 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 102 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 150 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2010 календарный год составил более 6,8 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники в 30 странах Европы.