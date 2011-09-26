Кабмин продлил выплаты по льготным кредитам на строительство жилья для молодежи

Кабинет министров разрешил продлить на срок до одного года или до начала (возобновления) строительства выплату основной суммы долга по программе государственного льготного кредитования строительства (приобретения) жилья, осуществляемой Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству в 2007 году.

Об этом говорится в постановлении №991 от 21 сентября т.г. «Некоторые вопросы погашения кредитов, предоставленных в 2007 году на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям граждан», размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, срок выплаты основной суммы долга, кроме процентов за пользование кредитом, продлевается в связи с нарушением свыше шести месяцев сроков ввода в эксплуатацию жилья, строящегося за счет средств, предусмотренных в 2007 году в госбюджете для государственного льготного кредитования строительства (приобретения) жилья для отдельных категорий граждан.

В частности, региональное управление Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству и заемщик в порядке, установленном правлением данного учреждения, могут внести в кредитный договор изменение относительно определения льготного периода для уплаты основной суммы долга, кроме процентов за пользование кредитом, на срок до одного года или до начала (возобновления) строительства.

Постановлением определяется, что в случае нарушения сроков платежа по погашению кредита с заемщика взимается пеня в размере 0,01% суммы обязательств по кредиту, срок исполнения которых наступил, за каждый день просрочки, и устанавливается такая очередность погашения долга: пеня, просроченные платежи, проценты за пользование кредитов и основной платеж по погашению кредита.

Проценты за пользование кредитом направляются в общий фонд государственного бюджета, а средства, уплаченные в счет погашения кредита, в том числе в предыдущие годы, и пеня зачисляются в специальный фонд государственного бюджета в установленном порядке и используются для дальнейшего предоставления кредитов.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в 2007 году профинансировал программы обеспечения молодежи жильем на сумму 178,5 млн. грн., что на 3% больше запланированного.

В 2007 году программа по предоставлению льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство и приобретение жилья была профинансирована из госбюджета в размере 64,3 млн. грн. (при запланированных 50 млн. грн.). Также на эту программу было направлено 30 млн. грн. – возврат ранее предоставленных кредитов молодым семьям, а также привлечено 51,5 млн. грн. за счет местных бюджетов. За счет такого финансирования льготные кредиты на жилье получили 650 молодых семей.