Платини осмотрел строительство нового стадиона во Львове

Продолжается официальный рабочий визит Президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ во Львов. Он уже осмотрел аэродром и новый пассажирский аэровокзал, а также строительство нового стадиона.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент УЕФА осмотрел второй ярус строительства стадиона с восточной стороны стадиона, Президентскую ложу (третий этаж) и административные помещения западной трибуны.

Также в течение часа продолжалась встреча М.ПЛАТИНИ с председателем Львовской областной государственной администрации Михаилом ЦИМБАЛЮКОМ и городским головой Львова Андреем САДОВЫМ, во время которой была представлена информация о состоянии готовности Львова к Евро-2012.

Справка УНИАН. На сегодняшний день стадион во Львове (общее количество мест – 34915) готов на 82%. Завершено сооружение каркаса административного корпуса, внешних стен и стен лифтовых шахт. Выполнен монтаж внутренних перегородок и штукатурные работы. Ведется обустройство конструкции пола, отделочные работы, заполнение оконных и дверных проемов, прокладывание инженерных сетей; завершается монтаж лифтов.

Смонтировано 90% крыши трибун и 79% несущих металлических конструкций фасада чаши стадиона. На 64% постелено покрытие из профнастила и макролона.

Установлены трансформаторы и модульные дизельные электростанции, ведутся пусконаладочные работы. Завершены пусконаладочные работы модульной котельной.

Приобретено 70% оборудования.