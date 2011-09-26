Платини: в подготовке Львова к Евро-2012 остались лишь небольшие проблемы

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ считает, что в подготовке Львова к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года остались лишь небольшие проблемы, которые будут решены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ПЛАТИНИ сказал сегодня во время брифинга на львовском стадионе.

«Очень приятно еще раз быть во Львове. Я наблюдаю большие изменения. Власть сделала очень много. Это большой шаг вперед…», - сказал президент УЕФА.

По его словам, в подготовке Львова к Евро-2012 остались небольшие проблемы, которые будут решены. «Я за это не переживаю», - добавил М.ПЛАТИНИ.

Он также сообщил, что завтра встретится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и обсудит вопрос подготовки украинских городов к Евро-2012.

Сегодня в рамках рабочего визита во Львов делегация УЕФА во главе с М.ПЛАТИНИ осмотрела аэропорт и стадион, которые готовят к европейскому чемпионату.

В состав официальной делегации УЕФА входят генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО, исполнительный директор UEFA Events S.A. Дэвид ТЕЙЛОР, комиссар УЕФА Евро-2012 Жак ЛАМБЕР и операционный директор UEFA Events S.A. Мартин КАЛЛЕН.