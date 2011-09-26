АМКУ оштрафовало Новокаховский горводоканал за завышение тарифов
Херсонское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало Коммунальное предприятие «Городской водоканал» (м. Новая Каховка) на 48 тыс. грн. за завышение тарифов на услуги водоснабжения
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе отделения АМКУ, установлено, что предприятие завысило тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для бюджетных учреждений и других потребителей в результате превышения установленного законодательством уровня рентабельности. Вопреки требованиям законодательства предприятие внесло в договора о предоставлении услуг объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и населению отключения от систем водоснабжения и водоотвода.
Кроме этого, предприятием внедрены разные тарифы для населения в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета воды.
Предприятие также отстранилось от пересмотра нормативов потребления воды, которое могло привести к ущемлению интересов потребителей.
Отделение обязало ответчика устранить нарушения.