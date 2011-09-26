Минрегионстрой создал группу по возобновлению строительства трех жилых долгостроев "Київвисотбуда"

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины создана рабочая группа по возобновлению строительства жилых долгостроев компаний ООО «Київвисотбуд» и ООО «Агробудпереробка Лтд» по ул. Старонаводницкой, 2-20, ул. Семьи Сосниных, 4-а в Киеве и ул. Киевский Шлях, 97 в Борисполе Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, более четырех лет свыше тысячи семей не могут получить полностью оплаченные квартиры в данных объектах.

В состав рабочей группы вошли, в частности, уполномоченный представитель Администрации Президента, представители центральных органов исполнительной власти и представители общественных организаций по вопросам строительства данных объектов.

В пресс-службе отметили, что на сегодня разработан и согласован с Киевской городской государственной администрацией проект плана мероприятий по возобновлению строительства, включающий передачу прав заказчика строительства по незавершенному строительству КГГА, передачу права генерального подрядчика незавершенного строительства ООО «Бориспольгорстрой», продление срока действия аренды земельных участков под объектами незавершенного строительства ООО «Київвисотбуд» в 4-а микрорайоне жилмассива «Позняки» с дальнейшей передачей прав заказчика строительства ООО «Бориспольгорстрой».

После утверждения плана строительство будет возобновлено и завершится достаточно быстро, уверяют в министерстве.

Справка УНИАН. В ноябре 2006 г. компании ООО «Київвисотбуд» и ООО «Агробудпереробка Лтд» приостановили строительство четырех жилых домов в Киеве и области (в Чубинском, в Борисполе и в Киеве по ул. Старонаводницкая и ул. Семьи Сосниных) из-за недостатка финансирования. По данным директора ООО “Київвисотбуд” Егора ЗЕМЕЛЕВА, в строительство жилых домов инвестировали около 1,5 тыс. вкладчиков, а для завершения строительства было необходимо около 1 млрд. грн.

По словам Татьяны ТКАЧИК - юриста ООО «Київвисотбуд» и ООО «Агробудпереробка Лтд», представителя совладельцев компаний Николая и Александра МАРИНЕХ, руководство «Київвисотбуд» и «Агробудпереробка Лтд» заявило о возобновлении строительства четырех объектов в Киеве и области с февраля 2007 года. По ее данным, на достройку объектов нужно около 300 млн. грн.

В сентябре 2007 года инвестиционная компания «Регион-инвест», которая аккумулировала средства частных инвесторов в строительство жилья, просила застройщика жилых домов - компанию «Київвисотбуд» передать ей право аренды на земельные участки под домами по ул. Семьи Сосниных, 4а в Киеве и по ул. Киевский Шлях, 97 в Борисполе для того, чтобы самостоятельно их достроить.

По оценкам инвесткомпании, на то время на достройку жилого дома по ул. Семьи Сосниных, 4а необходимо было около 100 млн. грн., а на завершение строительства дома по Киевскому Шляху в Борисполе - меньше 100 млн. грн.