В Украине не существует больших проблем в подготовке к Евро-2012 - Платини

В Украине не существует больших проблем в подготовке к Евро-2012.

Об этом во время брифинга в Харькове заявил президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ, отвечая на вопросы корреспондента УНИАН о степени готовности страны к финальной части чемпионата Евро-2012.

«Украина почти закончила, почти готова», - сказал он.

М.ПЛАТИНИН отметил, что в Украине еще остается определенное количество организационных вопросов, которые необходимо решить в будущем. В частности, он указал на незавершенность некоторых инфраструктурных объектов, нерешены визовые и таможенные вопросы.

«Больших проблем уже не существует в Украине. У нас есть очень много маленьких задач, которые необходимо решить. УЕФА должна помочь Польше и Украине организовать такое соревнование. Например, во Львове еще не закончено покрытие стадиона, и его открытие предусматривается через месяц. В Донецке не закончена взлетно-посадочная полоса. Завтра я проинспектирую стадион «Олимпийский», и мне кажется, что там покрытие тоже еще не готово. Также мы должны рассмотреть таможенные и визовые вопросы, касающиеся прибытия людей на чемпионат Евро-2012», - сказал М.ПЛАТИНИ.

При этом он выразил уверенность в том, что до начала Евро-2012 все указанные вопросы будут решены.

«Мы можем решить все это очень легко. Два года назад под вопросом было проведение Евро, еще год назад предусматривалось организовать соревнование только в двух городах, а сегодня у нас 4 города и вся подготовка будет закончена. Только на это необходимо время», - сказал президент УЕФА.

М.ПЛАТИНИ также выразил удовлетворение количеством волонтеров, которые будут работать в Украине на Евро-2012.

«Я более-менее доволен количеством волонтеров. Я хотел бы перед всеми сегодня поблагодарить их за то, что они приобщились. Если волонтеров нет, очень тяжело организовать Евро», - сказал М.ПЛАТИНИ.

Как сообщал УНИАН, 26-27 сентября в Украине будет находиться официальная делегация УЕФА во главе с ее президентом М.ПЛАТИНИ. Вчера, 26 сентября, М.ПЛАТИНИ инспектировал готовность к Евро-2012 города Львов, Донецк и Харьков. Сегодня он посетит Киев. Ожидается, что М.ПЛАТИНИ встретится за Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.