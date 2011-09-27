КГГА обещает завершить благоустройство Троицкой площади до открытия НСК «Олимпийский»

Реконструкцию Троицкой площади завершат ко дню церемонии официального открытия НСК «Олимпийский».

Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время совместного с делегацией УЕФА осмотра стадиона, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В частности, А.ПОПОВ отметил, что совместно с экспертами УЕФА, специалистами Национального агентства и МОКа уже определен транспортный периметр вокруг НСК «Олимпийский» и официальной фан-зоны, маршруты проездов команд, семьи УЕФА и VIP-гостей турнира. Намечены маршруты движения в прилегающих к стадиону кварталах города и временные парковочные места для УЕФА и организованных групп болельщиков в дни матчей в зоне 5-20-минутной пешеходной досягаемости стадиона.

А.ПОПОВ заверил также, что все работы по благоустройству 1,5-километровой зоны вокруг стадиона будут завершены в определенный срок.

Также он отметил, что был проведен комплекс работ по ремонту фасадов, модернизации уличного освещения, озеленения, установления дополнительных туалетных модулей, установления указателей городской навигации.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия Национального спортивного комплекса «Олимпийский» назначена на 8 октября.