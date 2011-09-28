Минрегионстрой предлагает ввести строительный сбор для заказчиков долгостроев

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает ввести строительный сбор для владельцев (заказчиков) объектов строительства, которые нарушают сроки ввода в эксплуатацию объектов.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования владельцев (заказчиков) по достройке объектов незавершенного строительства или их реализации», размещенном на сайте министерства.

Законопроектом планируется внести изменения в Налоговый кодекс, которыми предусмотрено введение строительного сбора, средства от которого зачисляются в местные бюджеты.

Проектом определяется, что плательщиками сбора являются заказчики строительства, которые в установленном порядке реализуют проект строительства объекта.

При этом плательщиками сбора не могут быть заказчики строительства, которые реализуют проекты строительства за средства государственного или местного бюджета, заказчики строительства индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) домов и сооружений, пристроек к ним, финансирование которых осуществляется за средства таких заказчиков.

Ставку сбора предлагается установить в размере 0-5,5% от базы взимания сбора (от стоимости строительства).

Планируется, что ставка сбора в 0% устанавливается для объектов, принятых в эксплуатацию в установленный срок; 1% - при превышении срока принятия объекта в эксплуатацию от 6 месяцев до 2 лет; 2% - свыше 2 лет до 4 лет; 3% - свыше 4 лет до 6 лет; 4% - свыше 6 лет до 8 лет; 5% - свыше 8 лет до 10 лет; 5,5% - свыше 10 лет.

Предусматривается, что сбор взимается исключительно по тем объектам незавершенного строительства, по которым истек срок принятия в эксплуатацию, установленный утвержденной заказчиком проектной документацией на строительство объекта.

Планируется, что предложенные изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2013 года.

Кроме того, законопроектом предлагается исключить норму, согласно которой запрет на разрыв договоров между физическими и юридическими лицами по передаче застройщиками жилья при его 100%-ной оплате не применяется, если срок принятия в эксплуатацию объекта переносится более чем на 18 месяцев. Планируется, что этот пункт вступит в силу со дня опубликования закона.