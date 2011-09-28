В Тернополе квартплата с 1 октября вырастет на 50-56% - горисполком

В Тернополе размер квартирной платы с 1 октября вырастет на 50-56%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял горисполком.

Предварительно во время пресс-конференции заместитель городского председателя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владислав СТЕМКОВСКИЙ объяснил, что повышение тарифов предопределено их нерентабельностью, ведь в последний раз размер квартплаты в Тернополе пересматривали еще в мае 2008 года. Тогда как с того времени, по его данным, электроэнергия подорожала на 50%, минимальная зарплата – на 180%, материалы и комплектующие – на 190%.

«Кроме экономической составляющей, основанием для пересмотра размеры квартплаты является и юридическая, поскольку изменения к законодательству предусматривают, что тариф должен быть подомовой. Это, в свою очередь, даст возможность жителям контролировать, как используются оплаченные ими средства», – сказал В.СТЕМКОВСКИЙ.

Он также рассказал, что в предыдущих тарифах в квартплате не была учтена стоимость утилизации мусора, следовательно теперь эту недоработку устранили.

«Кроме этого, мы размежевали плату за сбор, вывоз и утилизацию мусора, плату за обслуживание лифтов и квартплату. Соответственно люди, у которых, скажем, определенное время не работает лифт, смогут не оплачивать конкретную услугу, которая не была предоставлена», – отметил В.СТЕМКОВСКИЙ.

Если теперь жители домов без лифтов платят за 1 кв. м жилой площади 1,02 грн., то, согласно проекту, новый размер квартплаты будет составлять 1,27 грн., кроме этого еще будет плата за вывоз и утилизацию мусора – 0,324 грн./кв. м. В домах с лифтом теперь размер квартплаты составляет 1,25 грн./кв. м. Будет же 1,32 грн., а кроме этого – 0,22 грн./кв. м за обслуживание лифта и 0,324 грн. - за мусор.

Указанные тарифы являются средними по городу. В соответствии с подходом формирования подомовых тарифов, в старых домах, которые нуждаются в больших расходах на обслуживание, квартплата будет большей, в новых – меньше.

В.СТЕМКОВСКИЙ заметил, что, согласно новому проекту, также изменена структура расходов. Если раньше расходы на текущий ремонт составляли 15% от размера квартплаты, то теперь предусмотрено тратить на данные цели 32% поступлений.

«Благодаря этому мы планируем обновить внутренние сети домов, которые уже серьезно изношены», – объяснил такую инициативу В.СТЕМКОВСКИЙ.