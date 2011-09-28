Минрегионстрой определил направления реформирования строительной отрасли

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства определило основные направления по реформированию строительной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, среди главных направлений для реформ, определенных рабочей группой комитета «Реформы в строительной отрасли», - дерегуляция и создание благоприятного инвестиционного климата; создание градостроительного кадастра и развитие регионов на основе градостроительной документации; формирование мощного строительного комплекса; развитие и интеграция нормативной базы в европейские нормы технического регулирования; реализация гражданами права на жилье; энергоэффективность и импортозамещение в промышленном и гражданском строительстве.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия БЛИЗНЮКА, также неурегулированным остается вопрос капитального ремонта жилого фонда.

Министр отметил, что в случае введения предложенных мероприятий по реформированию отрасли, в 2015 году все города и села получат градостроительную документацию, а 30% госстандартов и государственных строительных норм будут соответствовать европейским нормам.

А.БЛИЗНЮК считает, что для недопущения строительных афер необходимо совершенствовать имеющуюся систему договорных отношений, в частности, ввести механизм твердой договорной цены, а также предусмотреть механизм страхования рисков.

«Здесь наша первоочередная задача – разработка типичного договора», – подчеркнул он.

По словам министра, после определения стратегических ориентиров развития отрасли они будут конкретизированы, а также будет сформирован «портфель» инновационных проектов на три года вперед.