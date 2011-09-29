КГГА разрабатывает программу погашения 50% стоимости квартиры, приобретенной киевлянином

Столичная власть рассматривает возможность увеличения в следующем году доплат социальным работникам.

Об этом заявил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, который встретился 28 сентября с представителями социальных служб, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Мы уважаем тех, кто заботится о пенсионерах, инвалидах, детях-сиротах, детях-инвалидах, одиноких матерях. Работа социального работника всегда была и остается одной из самых благородных в мире. Считаю несправедливым существующий сегодня в социальных службах уровень заработных плат. Поэтому мы рассматриваем возможность увеличения в 2012 году доплат социальным работникам за напряженную работу», - сказал председатель КГГА.

А.ПОПОВ отметил, что для многих из присутствующих актуальна проблема жилья.

«В следующем году особое внимание уделим программе, по которой город и государство выплачивают 50% стоимости квартиры, приобретенной киевлянином», – выразил уверенность председатель КГГА.

Как сообщалось, более 5 тыс. работников социальной сферы заботятся в Киеве о более 650 тыс. пенсионерах и около 205 тыс. семей с детьми. Средняя заработная плата работников социальных служб составляет на сегодняшний день 2 тыс. грн. Они также получают надбавку за сложность и напряженность работы в размере до 20% от должностного оклада, материальную помощь на оздоровление, все предусмотренные действующим законодательством надбавки и доплаты.