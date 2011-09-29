На строительство доступного жилья в проекте госбюджета-2012 предусмотрено 200 млн. грн.

На программу строительства (приобретение) доступного жилья в проекте государственного бюджета на 2012 год предусмотрено 200 млн. грн., что в два раза больше, чем в текущем году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, об этом заявил директор департамента государственных программ и развития жилищного строительства Минрегионстроя Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

«Государство понимает значение программы и потому в проекте госбюджета 2012 года предусмотрено 200 миллионов гривень – вдвое больше, чем в этом году. Кроме того, теперь финансирование будет осуществляться отдельной строкой из общего фонда и распорядителем средств определен Минрегион», – сказал он.

По данным пресс-службы, 28 сентября межведомственная комиссия рассмотрела более 40 объектов незавершенного строительства и определила те из них, на которые могут быть направлены средства в рамках Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья. Перечень объектов, которые допущены к участию в программе, будет опубликован на веб-сайте Минрегионстроя.