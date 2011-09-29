Переименована Нацкомиссия регулирования рынка коммунальных услуг

Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины переименована в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Соответствующий Указ Президента Украины обнародован на официальном сайте главы государства. Этим документом Президент также утвердил предельную численность работников Нацкомисии в количестве 412 штатных единиц. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter