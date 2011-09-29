Переименована Нацкомиссия регулирования рынка коммунальных услуг

16:49, 29 сентября 2011
Недвижимость
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Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины переименована в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Соответствующий Указ Президента Украины обнародован на официальном сайте главы государства.

Этим документом Президент также утвердил предельную численность работников Нацкомисии в количестве 412 штатных единиц.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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