Переименована Нацкомиссия регулирования рынка коммунальных услуг
16:49, 29 сентября 2011Недвижимость
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Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины переименована в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.
Соответствующий Указ Президента Украины обнародован на официальном сайте главы государства.
Этим документом Президент также утвердил предельную численность работников Нацкомисии в количестве 412 штатных единиц.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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