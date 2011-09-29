В следующем году в Киеве предусмотрено строительство двух новых детсадов

В 2012 году в Киеве предусмотрено строительство двух новых учебных заведений для дошкольников – в микрорайонах на Осокорках и Позняках.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом сказал сегодня глава столичной горгосадминистрации Александр ПОПОВ во время торжеств по случаю профессионального праздника педагогов.

По словам председателя КГГА, в настоящее время укомплектованность детсадов столицы составляет 112 детей на 100 мест. Для улучшения ситуации городской властью уже сделаны конкретные шаги.

Так, по его словам, в текущем году введены в строй 18 дошкольных учебных заведений, из которых 8 – новостройки.

“Восстановлены 10 детсадов, которые длительное время находились в аренде. Кроме того, восстановлены 96 групп на 1 тыс. 920 мест, что равнозначно 8 детсадам. В целом же сеть дошкольных учебных заведений расширилась на 4 тыс. 220 мест», – рассказал А.ПОПОВ.

Отвечая на вопросы педагогов, председатель КГГА заверил, что такая работа будет продолжена и в следующие годы, поскольку городская программа восстановления дошкольных учебных заведений предусматривает восстановление 35 детсадов до 2015 года. В частности, открывается после капитального ремонта детский сад в Оболонском районе, через несколько дней – сад-новостройка и Центр развития ребенка в Деснянском районе.

По данным КГГА, в настоящее время в первом звене образовательной отрасли столицы работает более 8 тысяч педагогических работников, которые учат и воспитывают почти 93 тыс. дошкольников.

Сегодня на торжествах лучшие педагоги города получили Почетные грамоты КГГА и награды от Главного управления образования и науки.