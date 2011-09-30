Украина готова к отопительному сезону на 100% с технической точки зрения - Близнюк

Украина готова к отопительному сезону на 100% с технической точки зрения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Луганске во время заседания коллегии Луганской областной госадминистрации и Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ заявил глава министерства Анатолий БЛИЗНЮК.

Он отметил, что техническая составляющая – это один из аспектов готовности к отопительному сезону. Второй аспект касается финансов.

«Я официально подтверждаю, что мы на 100% готовы к началу отопительного сезона с технической точки зрения. А финансовую сторону нам нужно очень серьезно отрабатывать, как на государственном, так и на местном уровне. При этом иметь в единомышленниках население, которое на сегодняшний день не до конца выполняет свои обязательства по оплате за коммунальные услуги», - сказал А.БЛИЗНЮК.

По словам министра, решать технические и финансовые вопросы без диалога с обществом у власти не получится.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК находится в Луганской области с рабочим визитом. Он принял участие в церемонии ведения в эксплуатацию факельной установки для сжигания свалочного метана на полигоне твердых бытовых отходов в Александровске.