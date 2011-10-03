Жилье на вторичном рынке Киева в сентябре подорожало на 0,2%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре т.г. выросла на 0,2% по сравнению с августом т.г. - до 2 161 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в сентябре стоимость однокомнатных квартир снизилась на 0,2% - до 1 934 долл./кв. м, двухкомнатных квартир - снизилась на 0,2%, до 2 183 долл./кв. м, стоимость трехкомнатных квартир выросла на 0,3% – до 2 163 долл./кв. м, а четырехкомнатных квартир - выросла на 0,02%, до 2 623 долл./кв. м.

По данным портала, количество представленных к продаже квартир в сентябре 2011 года на вторичном рынке жилья Киева увеличилось на 1,8% относительно августа и составило 16 299 квартир. В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на правом берегу – 42% (6 918 квартир). Квартиры, расположенные на левом берегу, составляют 35% (5 708 квартир) от общего количества, в центре Киева – 23% (3 673 квартиры).

При этом доля квартир, впервые выставленных на продажу, в сентябре составила 13,7% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 12,4% ниже средневзвешенной цены августа и составляет 1 889 долл./кв. м.

Согласно анализу предложения квартир, в общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 23% (3 783 квартиры), 2-комнатные – 31% (5 081 квартира), 3-комнатные – 36% (5 838 квартир) и 4-комнатные – 10% (1 597 квартир). По отношению к предыдущему месяцу уровень предложения однокомнатных квартир уменьшился на 1,8%, а количество четырехкомнатных и трехкомнатных увеличилось на 6,5% и 3,5% соответственно.

В отчете проанализировано 16 299 квартир на вторичном рынке столицы.