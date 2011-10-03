Вторичка Киева в третьем квартале подорожала на 0,4%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле-сентябре т.г. выросла на 0,44% (8 долл.) – до 1 826 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 420 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 978 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 3,62% (104 долл.) – до 2 978 долл./кв. м, Подольском – на 1,27% (21 долл.) – до 1 676 долл., Днепровском – на 1,10% (17 долл.) – до 1 558 долл., Святошинском – на 0,87% (13 долл.) – до 1 513 долл., Дарницком районе – на 0,64% (9 долл.) - до 1 420 долл.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Оболонском – на 0,71% (13 долл.) – до 1 816 долл., Соломенском – на 0,87% (14 долл.) – до 1 590 долл., Голосеевском – на 1,50% (27 долл.) – до 1 774 долл., Деснянском – на 2,32% (34 долл.) – до 1 434 долл./кв. м, Шевченковском районе – на 0,42% (10 долл.) – до 2 351 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.