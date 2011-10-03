Превичка Киева в третьем квартале подорожала на 1,07%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле-сентябре 2011 года выросла на 1,07% (17 долл.) - до 1 602 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 271 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 560 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 4,62% (113 долл.) – до 2 560 долл./кв. м, Шевченковском – на 0,25% (5 долл.) – до 1 993 долл./кв. м, Подольском – на 1,18% (17 долл.) – до 1 463 долл., Днепровском – на 2,57% (34 долл.) – 1 359 долл., Деснянском – на 0,08% (1 долл.) – до 1 281 долл./кв. м, Святошинском – на 0,53% (7 долл.) – до 1 338 долл., Дарницком районе – на 1,52% (19 долл.) – до 1 271 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Оболонском районе – на 1,05% (17 долл.) – до 1 602 долл., Голосеевском – на 0,86% (14 долл.) – до 1 614 долл., Соломенском районе – на 0,98% (14 долл.) – до 1 420 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.