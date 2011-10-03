На вторичном рынке Одессы стоимость жилья снизилась на 0,27%

На вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле-сентябре 2011 года снизилась на 0,27% (4 долл.) – до 1 470 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 188 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 670 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Приморском районе – на 0,77% (13 долл.) – до 1 670 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в районе Черемушки – на 0,16% (2 долл.) – до 1 227 долл., районе Таирово – на 0,50% (7 долл.) – до 1 396 долл., в районе Молдаванка – на 0,33% (4 долл.) – до 1 224 долл., в поселке Котовского – на 0,42% (5 долл.) – до 1 188 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.