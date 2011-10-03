На вторичном рынке Львова стоимость жилья снизилась на 0,07%

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в июле-сентябре 2011 года снизилась на 0,07%, или на 1 долл., – до 1434 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 179 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 803 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Галицком районе – на 0,99% (18 долл.) – до 1 803 долл., Шевченковском районе – на 1,91% (24 долл.) – до 1 235 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Зализнычном районе – на 1,08% (14 долл.) – до 1 308 долл./кв. м, Франковском – на 2,11% (30 долл.) – до 1 455 долл., Лычаковском районе – на 1,06% (14 долл.) – до 1 335 долл.

В то же время стабилизация стоимости квартир произошла в Сиховском районе – на уровне 1 179 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.