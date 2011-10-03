На вторичном рынке Донецка стоимость жилья снизилась на 0,17%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле-сентябре 2011 года снизилась на 0,17%, или 2 долл., – до 1 160 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 769 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 427 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья снизилась в Ворошиловском районе – на 0,83% (12 долл.) – до 1 427 долл., Кировском – на 0,36% (3 долл.) - до 834 долл./кв. м, Ленинском – на 0,95% (9 долл.) – до 943 долл./кв. м, Куйбышевском – на 1,06% (10 долл.) - до 931 долл./кв.м.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Киевском районе – на 1,17% (15 долл.) – до 1 296 долл., Калининском – на 0,17% (2 долл.) – до 1 188 долл., Пролетарском – на 1,21% (11 долл.) – до 917 долл., Петровском – на 1,99% (15 долл.) – до 769 долл./кв. м, Буденновском – на 1,94% (18 долл.) – до 948 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.