На вторичном рынке Харькова стоимость жилья выросла на 0,7%

На вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в июле-сентябре 2011 года выросла на 0,77%, или 8 долл., – до 1 041 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 898 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 308 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья произошло в Ленинском районе – на 0,48% (5 долл.) – до 1036 долл., Червонозаводском – на 0,66% (6 долл.) – до 908 долл., Орджоникидзевском – на 1,10% (10 долл.) – до 898 долл., Коминтерновском – на 0,55% (5 долл.) – до 906 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Киевском районе – на 1,40% (18 долл.) – до 1 308 долл., Московском – на 0,11% (1 долл.) – до 929 долл., Дзержинском районе – на 2,32% (29 долл.) – до 1 280 долл., Октябрьском – на 1,88% (18 долл.) – до 976 долл., Фрунзенском районе – на 1,13% (11 долл.) – до 983 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.