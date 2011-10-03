На вторичном рынке Днепропетровска стоимость жилья снизилась на 0,09%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в июле-сентябре 2011 года снизилась на 0,09%, или на 1 долл., – до 1 154 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 893 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский, где средняя цена продажи составила 1 348 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Жовтневом районе – на 3,06% (42 долл.) – до 1 332 долл., Кировском районе – на 1,07% (13 долл.) – до 1 203 долл., Красногвардейском районе – на 1,41% (17 долл.) - до 1 189 долл./кв. м.

При этом рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Бабушкинском – на 1,81% (24 долл.) – до 1 348 долл., Самарском – на 1,78% (17 долл.) – до 970 долл., Индустриальном – на 2,41% (24 долл.) – до 1 018 долл., Амур-Нижнеднепровском районе – на 1,45% (14 долл.) – до 978 долл./кв. м.

В то же время стабилизация стоимости жилья произошла в Ленинском районе – на уровне 893 долл./кв.м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.