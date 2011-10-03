На Генплан Киева до 2025 года потребуется около 500 млрд. грн. – Броневицкий

Стоимость реализации Генерального плана Киева на период до 2025 года составляет около 500 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня начальник коммунального объединения «Институт Генерального плана г. Киева» Сергей БРОНЕВИЦКИЙ во время расширенной коллегии КГГА.

”Реализация Генплана требует средств. Стоимость его реализации составляет около 500 млрд. грн. за счет всех источников финансирования. Стоимость безотлагательных мероприятий по модернизации городской инфраструктуры, реставрации памятников культурного наследия, строительству жилья, объектов социальной сферы составляет около 150 млрд. грн.”, - сказал С.БРОНЕВИЦКИЙ.

Что касается, в частности, строительства жилья, то, по его информации, в целом территориальные ресурсы города позволят до 2025 года построить до 28 млн. кв. м жилья.

«Согласно со Стратегией развития Киева до 2025 года, в основу плана положен принцип «центр рядом с домом». Компактные микрорайоны для строительства социального жилья запланировано создать в Южных Осокорках, на части территории теплиц с/х «Пуща Водица», на массиве Теремки», – сказал С.БРОНЕВИЦКИЙ.

По его словам, планируется возводить не менее 200 тыс. кв. м социального и доступного жилья ежегодно, то есть до 3 млн. кв. м до 2025 года. Предусматривается также модернизация и комплексная реконструкция кварталов устаревшего жилого фонда с ликвидацией аварийного и устаревшего жилья общей площадью 2,9 млн. кв. м.

«В следующие годы будут реализованы пилотные проекты комплексной реконструкции кварталов в пределах улиц Маршала Гречко, Стеценко, улиц Попудренко, Красногвардейской, Минина и Красноткацкой. В перспективе же предусмотрена комплексная реконструкция всех кварталов устаревшей панельной 5-этажной застройки”, - добавил он.

Как информировали в КГГА, стоимость предусмотренного жилищного строительства составляет 194 млрд. грн. Из них 13,2 млрд. грн. – это стоимость возведения социального жилья и реконструкции общежитий, которые запланированы до 2015 года.