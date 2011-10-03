Кабмин назначил Бабича вице-президентом Украинской государственной строительной корпорации
18:16, 03 октября 2011Недвижимость
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Кабинет министров Украины назначил Александра БАБИЧА вице-президентом Украинской государственной строительной корпорации.
Об этом говорится в распоряжении №922-р от 28 сентября т.г., размещенном на правительственном портале.
Справка УНИАН. В Государственное публичное акционерное общество «Украинская государственная строительная корпорация» («Укрбуд») на договорных началах входит более 400 предприятий. При этом доля государственных предприятий в корпорации составляет 16% (39 предприятий, из которых 13 находятся на разных стадиях ликвидации, банкротства, передачи местным органам).
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