Кабмин назначил Бабича вице-президентом Украинской государственной строительной корпорации

Кабинет министров Украины назначил Александра БАБИЧА вице-президентом Украинской государственной строительной корпорации.

Об этом говорится в распоряжении №922-р от 28 сентября т.г., размещенном на правительственном портале.

Справка УНИАН. В Государственное публичное акционерное общество «Украинская государственная строительная корпорация» («Укрбуд») на договорных началах входит более 400 предприятий. При этом доля государственных предприятий в корпорации составляет 16% (39 предприятий, из которых 13 находятся на разных стадиях ликвидации, банкротства, передачи местным органам).