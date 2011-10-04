В Киеве в сентябре сдано в аренду 1322 квартиры – эксперт

В Киеве в сентябре т.г. сдано в аренду 1322 квартиры, сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty (консалтинговой компании SV Development).

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (43% сделок), 39% приходится на двухкомнатные квартиры и 18% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (47%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 42% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 11% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в августе 2011 года в Киеве было сдано в аренду 1 461 квартиру.