Стоимость аренды квартир в Києве выросла на 4% – до 538 долл. в месяц

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в III квартале 2011 года выросла на 4,06% (21 долл.) – до 538 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Святошинский район со средней стоимостью аренды однокомнатной квартиры в 320 долл./месяц, самым дорогим - Печерский район (545 долл./месяц).

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 17 долл. – до 545 долл., 2-комнатных – на 24 долл., до 722 долл., 3-комнатных – на 22 долл., до 857 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 22 долл. – до 428 долл., 2-комнатных – на 27 долл., до 717 долл., 3-комнатных – на 34 долл. – до 845 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 19 долл., до 344 долл., 2-комнатных – на 15 долл. – до 453 долл., 3-комнатных – на 20 долл., до 662 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 404 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 519 долл., 3-комнатных – на 20 долл., до 660 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 19 долл. – до 352 долл., 2-комнатных – на 17 долл., до 474 долл., 3-комнатных – на 28 долл., до 575 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл. - до 347 долл., 2-комнатных – на 17 долл., до 463 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 624 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 15 долл., до 320 долл., 2-комнатных – на 23 долл., до 444 долл., 3-комнатных – на 33 долл., до 566 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 15 долл. – до 331 долл., 2-комнатных – на 24 долл., до 467 долл., 3-комнатных – на 13 долл. – до 569 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 19 долл., до 330 долл., 2-комнатных – на 18 долл., до 439 долл., 3-комнатных – на 25 долл., до 554 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 18 долл. – до 322 долл., 2-комнатных – на 25 долл., до 441 долл., 3-комнатных – на 29 долл., до 572 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.