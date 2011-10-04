Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре выросла на 0,2%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре т.г. выросла на 0,2% - до 2 161 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, с начала 2011 года долларовые цены на жилую недвижимость в Киеве уменьшились на 2,8%, за год (по сравнению с сентябрем 2010 года) – снизились на 3,4%. А по отношению к сентябрю 2007 года квартиры подешевели на 33,1%.

По данным портала, менее всего, с января по сентябрь 2011 года, потеряли в цене квартиры, расположенные в Соломенском (0,9%), Днепровском (3%) и Оболонском (4%) районах. Более всего уменьшилась средняя стоимость квартир в Дарницком районе (6,9%). В остальных районах уменьшение средней стоимости квадратного метра жилья составило от 3,9% до 6,7%. Незначительное увеличение средних цен с начала года наблюдалось только в Голосеевском районе – на 0,8%.

Количество представленных к продаже квартир в сентябре 2011 года на вторичном рынке жилья Киева увеличилось на 1,8% относительно августа и составило 16 299 квартир. Объем предложения в общей площади и денежном выражении увеличился соответственно на 3,2% и 3,3%.

С начала 2011 года предложение квартир увеличилось на 14,3%. Относительно сентября 2010 года количество продаваемых квартир увеличилось на 18,7%. С сентября 2007 года число предложения выросло на 110%.

В отчете проанализировано 16 299 квартир на вторичном рынке столицы.