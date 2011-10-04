Процедуру получения справок БТИ упростят

Во исполнение поручения Президента в Украине начата работа по упрощению процедуры выдачи БТИ технических справок и регистрации права собственности на недвижимость.

Об этом доложил главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

Отметив, что глава государства неоднократно говорил о необходимости упрощения указанных процедур, А.БЛИЗНЮК сказал: «Мы со специалистами рассмотрели этот вопрос. Мы предлагаем новую систему, при которой не только БТИ, но и институты с соответствующими возможностями и частные предприниматели, которые хотят заниматься этим бизнесом, с учетом государственной политики смогут это делать». Министр подчеркнул, что таким образом будет демонополизирован рынок услуг по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества.

По словам А.БЛИЗНЮКА, Президент поручил ему подготовить целостный пакет предложений по этому вопросу и внести его на рассмотрение Комитета по экономическим реформам.