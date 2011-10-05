Донецкие метростроевцы отменили пикет Кабмина. Ждут обещанных денег

Работники ООО «Донецкшахтометрострой» пока отменили планируемое ранее пикетирование Кабинета министров Украины и ждут обещанных денег на погашение долгов по зарплате.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) Украины.

В сообщении напомнили, что 4 октября истекает двухнедельный срок, указанный в ультиматуме трудового коллектива ООО «Донецкшахтометрострой», который был обнародован в ходе акции протеста у здания Донецкой областной государственной администрации 20 сентября. «В течение двух недель погасить долги по заработной плате», – говорилось в ультиматуме. Метростроевцы тогда заявили, что если задолженность не погасят, то следующая акция протеста состоится уже под Кабмином.

Долги по зарплате шахтометростроевцам пока что не погасили, но трудовой коллектив решил пока отложить дату пикетирования Кабмина. Как заявили профсоюзу в Донецкой дирекции строящегося метрополитена, через которую идет финансирование работ, уже завтра на счета предприятия должен придти 1 млн. грн.

По данным дирекции, эту сумму выделил Донецкий горсовет на погашение долгов метростроевцам (решение принято на сессии горсовета 23 сентября).

Также и в Донецкой дирекции строящегося метрополитена, и в ООО «Донецкшахтометрострой» очень надеются на выполнение киевскими чиновниками обещания выделить 10 млн. грн. на решение проблем шахтометростроевцев.

«Эти деньги должны прийти до 15 октября. Это обещание прозвучало 28 сентября на совещании в Министерстве инфраструктуры, посвященном ситуации со строительством донецкого метрополитена», – заявили в ПРУП.

Также там напомнили, что из-за полного отсутствия бюджетного финансирования работ ООО «Донецкшахтометрострой» по поддержанию уже построенных мощностей донецкого метрополитена работникам не выплачивали зарплату 7 месяцев (последний перечисленный им заработок был за февраль 2011 года). Долг метростроевцам по состоянию на 20 сентября составлял 3,3 млн. грн. (трудовой коллектив предприятия насчитывает 202 человека - УНИАН), а с учетом обязательных начислений на зарплату, штрафы и пени, которые насчитываются на просроченные платежи, коммунальные услуги и проч., вся сумма долга составляет 8 млн. грн.