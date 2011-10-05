Условия для проведения капитального ремонта и реконструкции жилых домов упростят

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в статью 34 и пункт 1 Заключительного положения Закона “О регулировании градостроительной деятельности”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 355 из 411 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что реконструкция или капитальный ремонт жилых домов, которые осуществляются за бюджетные средства, могут быть проведены при отсутствии документа, который удостоверяет право собственности или пользования земельным участком.

Также до 1 января 2013 года предусматриваются возможности передачи (предоставления) земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование физическим и юридическим лицам для градостроительных потребностей в случае отсутствия плана зонирования или детального плана территорий населенного пункта.