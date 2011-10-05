Стоимость земли в пригороде Киева в третьем квартале снизилась на 6,54%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в третьем квартале 2011 года снизилась на 6,54%, или 249 долл., – до 3557 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в третьем квартале т.г. самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 1 043 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 5 671 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 8,18% (505 долл.) – до 5671 долл./сотка, Броварском – на 5,51% (163 долл.) – до 2797 долл./сотка, Бородянском – на 3,27% (61 долл.) – до 1806 долл./сотка, Макаровском – на 5,05% (87 долл.) – до 1637 долл./сотка, Васильковском – на 5,92% (145 долл.) – до 2306 долл./сотка, Обуховском – на 6,03% (269 долл.) – до 4190 долл./сотка, Бориспольском – на 6,21% (253 долл.) – до 3824 долл./сотка, Кагарлыкском – на 2,67% (41 долл.) – до 1494 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 2,25% (24 долл.) – до 1043 долл./сотка, Барышевском – на 4,55% (54 долл.) – до 1133 долл./сотка, Белоцерковском – на 3,33% (42 долл.) – до 1219 долл./сотка, Вышгородском – на 2,44% (75 долл.) – до 3003 долл./сотка, Фастовском – на 2,64% (31 долл.) – до 1144 долл./сотка, Иванковском районе – на 1,24% (14 долл.) – до 1118 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.