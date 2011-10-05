ВР не поддержала запрет строительства на фундаменте Десятинной церкви

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О некоторых мерах, направленных на сохранение объекта культурного наследия национального значения «Город Владимира, – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 164 (при необходимых 226 - УНИАН) народных депутатов из 398 зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении предусматривалось, что Кабинет министров Украины должен принять безотлагательные меры, направленные на сохранение, надлежащее содержание и использование в соответствии с законом объекта культурного наследия национального значения «Город Владимира, – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви», в том числе на прекращение проведения строительных или любых других работ, которые могут привести к нарушению режима использования и охраны культурного наследия национального значения.