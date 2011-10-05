Коттеджи под Киевом в третьем квартале подорожали на 0,41%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в третьем квартале 2011 года выросла на 0,41% (4 долл.) – до 982 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 4,66% (61 долл.) – до 1 370 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 213 долл./кв. м, самым дорогим – Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 1 398 долл./кв. м.

По данным компании, в третьем квартале т.г. рост стоимости коттеджей зафиксирован в Киево-Святошинском районе - на 1,53% (21 долл.) - до 1 398 долл./кв.м, Макаровском - на 6,20% (59 долл.) - до 1 011 долл./кв.м, Вышгородском – на 1,25% (12 долл.) - до 975 долл./кв.м, Васильковском – на 1,15% (11 долл.) - до 967 долл./кв.м, Бородянском – на 0,44% (4 долл.) - до 906 долл./кв.м, Кагарлыкском – на 0,31% (2 долл.) - до 649 долл./кв.м, Белоцерковском – на 0,98% (5 долл.) - до 516 долл./кв.м, Фастовском – на 1,38% (7 долл.) - до 516 долл./кв.м, Переяслав-Хмельницком - на 1,90% (8 долл.) - до 430 долл./кв.м, Ракитнянском – на 1,55% (6 долл.) - до 392 долл./кв.м, Богуславском - на 1,92% (7 долл.) - до 371 долл./кв.м, Иванковском – на 1,44% (5 долл.) - до 352 долл./кв.м, Таращанском – на 8,57% (21 долл.) - до 266 долл./кв.м, Сквирском районе - на 8,12% (16 долл.) - до 213 долл./кв.м.

При этом снижение стоимости домовладений наблюдалось в Обуховском районе - на 3,39% (49 долл.) - до 1 398 долл./кв.м, Бориспольском – на 0,07% (1 долл.) - до 1 337 долл./кв.м, Броварском – на 0,96% (9 долл.) - до 926 долл./кв.м, Барышевском – на 1,46% (7 долл.) - до 471 долл./кв.м, Мироновском – на 4,98% (24 долл.) - до 458 долл./кв.м, Згуровском – на 3,58% (14 долл.) - до 377 долл./кв.м, Яготинском районе – на 5,47% (21 долл.) - до 363 долл./кв.м.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не участвуют в анализе).