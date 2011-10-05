Стоимость земли в Одесской области в III квартале снизилась на 7,37%

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в третьем квартале 2011 года снизилась на 7,37% (445 долл.) – до 5 589 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в области самым дешевым оставался Беляевский район со средним показателем 2 612 долл./сотка, самым дорогим – Овидиопольский район, где средняя цена продажи составила 6 945 долл./сотка.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 8,88% (677 долл.) – до 6 945 долл./сотка, в Ильичевске – на 11,15% (871 долл.) – до 6941 долл./сотка, в Коминтерновском районе – на 4,21% (250 долл.) – до 5688 долл./сотка, в Беляевском – на 4,46% (122 долл.) – до 2 612 долл./сотка, в Белгород-Днестровском – на 10,41% (560 долл.) – до 4820 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.