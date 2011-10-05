Стоимость земли в Днепропетровской области снизилась на 2,5%

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в третьем квартале 2011 года снизилась на 2,55%, или 62 долл., – до 2372 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Криничанский район со средним показателем 984 долл./сотка, самым дорогим – Синельниковский район, где средняя цена продажи составила 2759 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области снизилась на 2,56% (66 долл.) – до 2509 долл./сотка, в Новомосковском – снизилась на 3,50% (42 долл.) – до 1158 долл./сотка, в Криничанском – снизилась на 3,05% (31 долл.) – до 984 долл./сотка, в Синельниковском – снизилась на 1,22% (34 долл.) – до 2759 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.