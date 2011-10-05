Стоимость земли во Львовской области снизилась на 5,36%

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в третьем квартале 2011 года снизилась на 5,36% (127 долл.) – до 2 241 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Каменско-Бугский район со средним показателем 999 долл./сотка, самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 595 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе снизилась на 6,05% (167 долл.) – до 2 595 долл./сотка, в Яворовском – на 2,58% (48 долл.) – до 1 813 долл./сотка, в Жовковском – на 3,49% (45 долл.) – до 1 243 долл./сотка, в Каменско-Бугском – на 1,67% (17 долл.) – до 999 долл./сотка, в Городокском – на 3,76% (66 долл.) – до 1 688 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.