Стоимость земли в Донецке снизилась на 4,58%

Средняя стоимость земли в Донецке под коттеджное строительство в третьем квартале 2011 года снизилась на 4,58%, или 219 долл., – до 4 тыс. 560 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 554 долл./сотка, самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 11 177 долл./сотка.

По данным компании, в августе стоимость земельных участков в Ворошиловском районе снизилась на 9,23% (137 долл.) – до 11 177 долл./сотка, в Калининском – на 4,44% (346 долл.) – до 7 449 долл./сотка, в Киевском – на 3,90% (251 долл.) - до 6 182 долл./сотка, в Кировском – на 5,41% (164 долл.) – до 2 865 долл./сотка, в Петровском – снизилась на 2,39% (38 долл.) – до 1 554 долл./сотка, Пролетарском – на 3,21% (60 долл.) – до 1 807 долл./сотка, Ленинском районе – на 6,60% (255 долл.) – до 3 607 долл./сотка, Куйбышевском районе – на 2,77% (134 долл.) – до 4 708 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.