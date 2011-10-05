«Метинвест» взял в аренду офисное здание в центре Киева

При посредничестве консалтинговой компании Colliers International компания «Метинвест» подписала договор аренды 2590 кв. м в офисном здании «Рубин» по ул. Крутой Спуск, 7 в Киеве.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в данной сделке Colliers International представляла интересы арендодателя.

В компании уточнили, что «Метинвест» полностью займет одиннадцатиэтажное здание. Ранее офис компании располагался в бизнес-центре «Парус».

По словам представителей «Метинвеста», важным аргументом в решении о переезде стало желание арендовать офис в отдельно стоящем здании в центре города.

В новый офис компания «Метинвест» планирует переехать в 4-м квартале 2012 года.

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 61 стране мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

В представительстве Collіers Іnternatіonal в Украине, основанном в 1997 году в Киеве, работает более 60 специалистов.