Стоимость торговых площадей в Киеве в III квартале снизилась на 1,08%

Средняя стоимость продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Киева в III квартале т.г. снизилась на 1,08% (25 долл.) – до 2 290 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 771 долл./кв. м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 342 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость продажи торговых помещений в Печерском районе снизилась на 2,68% (92 долл.) - до 3 342 долл./кв. м, в Шевченковском районе – снизилась на 3,58% (110 долл.) - до 2960 долл./кв. м, в Подольском районе – снизилась на 0,57% (17 долл.) - до 9 950 долл./кв. м, в Голосеевском районе – снизилась на 0,73% (19 долл.) - до 2 600 долл./кв. м, в Оболонском районе - снизилась на 1,25% (28 долл.) - до 2 213 долл./кв. м, в Соломенском районе - снизилась на 0,79% (15 долл.) - до 1 881 долл./кв. м, в Деснянском районе - выросла на 0,16% (3 долл.) - до 1 844 долл./кв. м, в Днепровском районе - снизилась на 0,70% (13 долл.) - до 1 851 долл./кв. м, в Святошинском районе – снизилась на 0,44% (8 долл.) - до 1 819 долл./кв. м, в Дарницком районе – выросла на 1,84% (32 долл.) - до 1 771 долл./кв. м.