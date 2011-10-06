Стоимость торговых площадей в Одессе снизилась на 2,04%

Средняя стоимость продажи торговых площадей (не в торговых центрах) на вторичном рынке Одессы в третьем квартале т.г. снизилась на 2,04% (39 долл.) - до 1 876 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 543 долл./кв. м, самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 2 058 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых помещений в Приморском районе снизилась на 4,32% (93 долл.) - до 2 058 долл./кв. м, в районе Таирово – снизилась на 0,11% (2 долл.) - до 1 850 долл./кв. м, в районе Черемушки - выросла на 2% (33 долл.) - до 1 685 долл./кв. м, в районе Молдаванка – выросла на 0,31% (5 долл.) - до 1 605 долл./кв. м, в поселке Котовского – выросла на 0,46% (7 долл.) - до 1 543 долл./кв. м.