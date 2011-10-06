Стоимость торговых площадей во Львове снизилась на 1,25%

Средняя стоимость торговых площадей (не в торговых центрах) во Львове в третьем квартале т.г. снизилась на 1,25% (23 долл.) - до 1 815 долл./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 501 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 2 290 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых помещений в Галицком районе стабилизировалась на уровне 2 290 долл./кв. м, во Франковском районе – снизилась на 0,43% (8 долл.) - до 1 857 долл./кв. м, в Зализнычном районе – снизилась на 1,62% (27 долл.) - до 1 641 долл./кв. м, в Лычаковском районе - снизилась на 3,37% (57 долл.) - до 1 632 долл./кв. м, в Шевченковском районе – снизилась на 1,85% (30 долл.) - до 1 595 долл./кв. м, в Сиховском районе – снизилась на 1,75% (24 долл.) - до 1 501 долл./кв. м.