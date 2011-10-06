Стоимость торговых площадей в Донецке снизилась на 0,78%

Средняя стоимость продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Донецка в третьем квартале т.г. снизилась на 0,78% (на 12 долл.) – до 1 522 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 028 долл./кв.м, самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 885 долл./кв.м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость продажи торговых помещений в Ворошиловском районе снизилась на 2,28% (44 долл.) - до 1 885 долл./кв. м, в Киевском районе – снизилась на 0,85% (14 долл.) - до 1 625 долл./кв. м, в Калининском районе – выросла на 1,67% (25 долл.) - до 1 521 долл./кв. м, в Ленинском районе – снизилась на 0,69% (9 долл.) - до 1 297 долл./кв. м, в Куйбышевском районе - выросла на 0,39% (5 долл.) - до 1 283 долл./кв. м, в Пролетарском районе - выросла на 3,19% (38 долл.) - до 1 231 долл./кв. м, в Буденновском районе – выросла на 0,85% (10 долл.) - до 1 192 долл./кв. м, в Кировском районе – снизилась на 3,01% (34 долл.) - до 1 1096 долл./кв. м, в Петровском районе - выросла на 2,29% (23 долл.) - до 1 028 долл./кв. м.