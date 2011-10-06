ВР приняла закон об определении жилой и общей площадей объекта недвижимости

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР относительно определения жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 296 народных депутатов из 404 зарегистрированных в сессионном зале.

Документ предусматривает, что жилые дома, квартиры, другие жилые помещения (объекты жилищной недвижимости) назначаются и должны быть пригодны для постоянного проживания в них граждан, а также для использования в установленном порядке в качестве служебных жилых помещений и общежитий. Предоставление помещений в жилых домах для нужд производственного характера запрещается.

Жилая площадь объекта жилищной недвижимости определяется как суммарная площадь жилых комнат.

Общая площадь объекта жилищной недвижимости определяется как суммарная площадь жилых комнат и подсобных помещений с учетом лоджий, балконов, веранд и террас.

К жилой площади объекта жилищной недвижимости не относится площадь помещений, предназначенных для гигиенических или хозяйственно-бытовых потребностей граждан (ванная, гардеробная, душевая, помещение для стирки, кухня, амбар, прихожая, внутриквартирный холл, коридор, встроенный шкаф и т.п.).

Площадь лоджий, балконов, веранд и террас подсчитывается с учетом коэффициентов, которые устанавливаются центральным органом исполнительной власти по вопросам жилищной политики.