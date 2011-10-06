Стоимость торговых помещений в Харькове выросла на 2,37%

Средняя стоимость продажи торговых помещений на вторичном рынке Харькова в третьем квартале т.г. выросла на 2,37% (32 долл.) – до 1 382 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 1 180 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 677 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых площадей в Киевском районе выросла на 0,30% (5 долл.) - до 1 677 долл./кв. м, в Дзержинском районе – выросла на 2% (32 долл.) - до 1 633 долл./кв. м, в Ленинском районе – выросла на 0,51% (7 долл.) - до 1 388 долл./кв. м, в Октябрьском районе – снизилась на 0,08% (1 долл.) - до 1 268 долл./кв. м, во Фрунзенском районе - выросла на 3,36% (42 долл.) - до 1 292 долл./кв. м, в Московском районе - выросла на 4,65% (57 долл.) - до 1 284 долл./кв. м, в Коминтерновском районе - выросла на 2,78% (34 долл.) - до 1 257 долл./кв. м, в Червонозаводском районе – снизилась на 0,25% (3 долл.) - до 1 200 долл./кв. м, в Орджоникидзевском районе – выросла на 0,94% (11 долл.) - до 1 180 долл./кв. м.