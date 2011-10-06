Стоимость торговых площадей в Днепропетровске выросла на 2%

Средняя стоимость продажи торговых площадей (не в торговых центрах) на вторичном рынке Днепропетровска в третьем квартале т.г. выросла на 2% (30 долл.) – до 1 530 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в августе самым дешевым оставался Амур-Нижнеднепровский район со средним показателем 1 234 долл./кв. м, самым дорогим - Жовтневый район, где средняя цена продажи составила 1 817 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость торговых площадей в Жовтневом районе выросла на 3,83% (67 долл.) - до 1 817 долл./кв. м, в Бабушкинском районе – снизилась на 0,47% (8 долл.) - до 1 703 долл./кв. м, в Красногвардейском районе – выросла на 0,86% (14 долл.) - до 1 642 долл./кв. м, в Кировском районе – снизилась на 1,27% (20 долл.) - до 1 557 долл./кв. м, в Индустриальном районе – выросла на 4,27% (55 долл.) - до 1 343 долл./кв. м, в Самарском районе – снизилась на 0,96% (12 долл.) - до 1 239 долл./кв. м, в Ленинском районе – выросла на 4,56% (56 долл.) - до 1 283 долл./кв. м, в Амур-Нижнеднепровском районе – снизилась на 0,08% (1 долл.) - до 1 234 долл./кв. м.