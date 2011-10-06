В Киеве в сентябре наибольшим спросом пользовались квартиры до 50 тыс. долл.

На вторичном рынке жилья Киева в сентябре т.г. наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры стоимостью до 50 тыс. долл.

Об этом говорится в обзоре рынка купли-продажи жилой недвижимости по итогам сентября сети агентств недвижимости RealDruzi, переданном агентству УНИАН.

Согласно обзору, также в сентябре спросом пользовались двухкомнатные квартиры стоимостью до 60 тыс. долл. и трехкомнатные квартиры стоимостью до 70 тыс. долл.

В частности, 25% клиентов компании отдали предпочтение квартирам стоимостью 51-75 тыс. долл., 24% - жилью по цене 76-100 тыс. долл. Традиционно наименьшим спросом пользовались квартиры стоимостью более 200 тыс. долл.

По данным компании, в сентябре т.г. средняя заявленная стоимость 1 кв. м жилья была на уровне 2 200 долл., что на 10% ниже по сравнению с сентябрем 2010 года и менее чем на 1% выше показателей августа 2011 года.

По мнению специалистов RealDruzi, в октябре существенных изменений в структуре спроса и предложения квартир на рынке не ожидается. В компании предполагают, что средняя заявленная стоимость жилья в октябре, по сравнению с августом и сентябрем, не изменится.