Стоимость строительных работ в Украине выросла на 19,7%

В январе-августе 2011 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с июлем 2011 года в августе стоимость строительно-монтажных работ выросла на 1,7%. С начала года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 14%, по сравнению с августом 2010 года – на 21,6%.

В Госстате отметили, что за 8 месяцев т.г. стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, по строительству нежилых зданий – на 18,1%, по строительству транспортных сооружений – на 25%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 17,6%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 26,8%.

Справка УНИАН. В 2010 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 15,8% по сравнению с 2009 годом, в 2009 году - на 11,3% по сравнению с 2008 годом, в 2008 году - на 35,3% по сравнению с 2007 годом.